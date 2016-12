Pokemon Go : Comment Niantic pourrait améliorer le nouveau tracker ?

Avec la fin d'année qui approche, les informations concernant Pokemon Go se font de plus en plus nombreuses : nous avons récemment pu vous dévoiler de nombreux leaks concernant l’événement de Noël qui devrait prendre place bientôt dans Pokemon Go. Par ailleurs, découvrez ici même les statistiques d'éclosion des pokemon de deuxième génération dans Pokemon Go, pour savoir quel pokemon vous avez le plus de chance de capturer lorsque vous allez faire éclore des oeufs ! Par ailleurs, vous le savez, un nouveau radar a été mis en place par Niantic dans Pokemon Go depuis maintenant quelque semaines. Cependant, le radar n'est toujours pas parfait... Comment Niantic pourrait-il améliorer cette fonctionnalité ?

Tout d'abord, les joueurs devraient avoir une possibilité de sélectionner quel pokemon ils souhaitent rechercher le plus, afin de filtrer les pokemon montrées par le radar. Par exemple, si vous voulez avoir un Draco, le radar devrait pouvoir vous montrer à quelle distance du Draco le plus proche vous vous trouvez... Par ailleurs, Niantic pourrait améliorer le système des pas du radar : ainsi, si le radar indique 1 pas sous le pokemon dans le radar, cela signifierait que ce dernier se trouve à moins de 50 mètres du joueur. S'il y a 2 pas, à moins de 100 mètres... Et 3 pas, moins de 200 mètres ! Voilà qui serait bien plus simple pour les joueurs, ce qui leur permettrait de chasser les pokemon de manière bien plus pratique et confortable ! Qu'en pensez-vous ?