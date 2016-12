Pokemon Go : Comment profiter un maximum de l'événement de Noël ?

Au cours de la journée de demain, à savoir le 25 décembre, l'événement spécial de Noël va prendre place dans Pokemon Go ! Nous avons déjà pu revenir dessus, mais découvrez ici même tout ce que va apporter cet événement rapidement ici : d'abord, un incubateur à usage unique sera disponible par jour dans les pokestops, les bébés pokemon de Johto ont un taux d'éclosion plus élevés, les starters de Kanto (Salamèche, Carapuce, Bulbizarre) apparaîtront plus souvent dans la nature, les encens durent 1h au lieu des 30 minutes habituelles et les pikachu de noël sont toujours de sortie ! Alors, que faire pour profiter un maximum de cet événement de Noël ?

Notez que les starters auront un taux de rencontre augmenté entre le 30 décembre et le 8 janvier, quant au reste, ce sera du 25 décembre au 3 janvier. Autrement dit, s'il y a un moment pour jouer à Pokemon Go pendant ces vacances d'hiver, c'est entre le 30 décembre et le 3 janvier : c'est dans cette fourchette que vous pourrez à la fois capturer de nombreux pokemon starters, tout en profitant du reste des bonus proposés par l'événement de Noël ! Par ailleurs, si vous jouez à Pokemon Go tous les jours lors de cet événement de Noël, vous allez pouvoir obtenir 10 incubateurs à usage unique, c'est à dire 10 oeufs à faire éclore. Même si vous ne jouez pas beaucoup, nous vous invitons à vous connecter rapidement pour profiter de cet incubateur gratuit par jour, que vous pourrez obtenir au premier pokestop rencontré. Qu'en pensez-vous ?