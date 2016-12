Pokemon Go : De nombreux leaks concernant l’événement de Noël dévoilés !

Les informations concernant Pokemon Go se font plutôt nombreuses ces jours-ci ! Ainsi, nous avons aujourd'hui pu vous dévoiler que les joueurs ont pu capturer plus de 88 milliards de Pokemon au cours des 6 premiers mois de Pokemon Go ! Voilà maintenant que divers leaks ont pu être révélés concernant l'événement de Noël qui va faire son arrivée très bientôt dans le jeu Pokemon Go ! Pour le moment, nous ne pouvons que capturer un Pikachu ou un Raichu avec un chapeau de Noël ! Mais ce n'est pas tout ce qui va arriver sur le jeu pour cette période estivale. Ainsi, sur le site SliphRoad, un joueur, Dronpes, a pu dévoiler quelques informations tirées du code du jeu pour cet événement de Noël !

Tout d'abord, les cadeaux vont faire leur apparition dans Pokemon Go ! Si l'on est pas encore certains sur la manière dont ils vont marcher, on sait d'ores et déjà qu'ils seront labellisés de Bronze à Or avec une fonctionnalité allant de "Spécial", allant à "Ultra", en passant par "Super". Par ailleurs, concernant les cadeaux, il y aura une nouvelle icône dans le magasin qui permettra de choisir comment obtenir ces cadeaux. Il y a par ailleurs une nouvelle attribution dans le magasin, nommée "HasHolidayItems". Bien entendu, nous nous doutons bien qu'en fonction de la somme donnée par le joueur, il devrait recevoir des objets plus ou moins rares. Cependant, pour l'instant, les objets dans Pokemon Go ne sont pas particulièrement rares ni n'offrent de particularités particulièrement importantes. On peut cependant imaginer l'arrivée de nouveaux objets, comme par exemple des encens qui n'attirent que des Pokemon rares : voilà qui permettra d'ailleurs de ramener de nombreux joueurs déçus à Pokemon Go ! Qu'en pensez-vous ?