Pokemon Go : Debugant introuvable, pourquoi il n'est pas prêt de débarquer

Le 12 décembre dernier, le développeur de Pokemon Go Niantic Labs a décidé de passer à la vitesse supérieure est intégrant des pokemon issus de la deuxième génération. Mais l'instant, seuls les bébés pokemon, dont les évolutions figurent dans la première génération, sont déblocables via les œufs pokemon. On ne peut donc pas les capturer dans la nature. Sept bébés sont ainsi disponibles avec en plus une évolution, celle de Togépi appelée Togétic. Mais voilà, il y a un autre bébé pokemon de la génération "Silver and Gold" qui n'a été trouvé par aucun joueur, c'est Debugant. On suppose donc qu'il n'est pas encore dans le jeu. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas été intégré ? Pour comprendre il faut se tourner vers les évolutions possibles de Debugant.

Et oui, il faut savoir que dans les jeux vidéo, Debugant peut évoluer en trois pokemon différents en fonction de ses statistiques d'attaque et de défense. Si l'attaque est supérieure, il évolue en Kicklee. Si c'est la défense, il évoluera en Tygnon. ET si elle sont identiques, il deviendra alors Kapoera. Le problème, c'est que si on connait Kicklee et Tygnon qui sont déjà dans Pokemon Go, Kapoera lui est issu de la 2e génération. Voilà donc pourquoi Debugant n'est pas encore dans le jeu : soit Kapoera n'a pas été créé dans le codage du jeu, soit Niantic ne sait pas encore comment faire pour déterminer quelle sera son évolution, et ne souhaite pas s'en remettre au hasard comme c'est le cas pour Evoli par exemple (hors choix des noms). Il faudra donc attendre la deuxième vague d'arrivée des nouveaux pokemon pour pouvoir obtenir Debugant, alors queles échanges pourraient arriver avant de l'année dans Pokemon Go.