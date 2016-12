Pokemon Go : Des arènes spécialisés pour pokemon de type Eau, Feu, Electrique, etc... pour bientôt ?

Au cours de la semaine passée, Pokemon Go a eu une nouvelle mise à jour : celle-ci aura permis d'ajouter de nouveaux pokemon au jeu, les bébés pokemon de la deuxième génération, d'ailleurs un bug s'est aussi infiltré avec la dernière mise à jour, découvrez le ici même. S'il est une chose qui n'a pas trop changé depuis le lancement du jeu en juillet dernier, c'est le fonctionnement des arènes. Les joueurs expérimentés savent bien que dans les arènes, ce sont généralement les mêmes pokemon que vous allez croiser : Ronflex, Dracolosse, Aquali... Et si Niantic développait des arènes spécialisées pour différents types de pokemon ?

Ainsi, et surtout avec la nouvelle collaboration entre Pokemon Go et Starbucks, de nombreuses nouvelles arènes ont pu voir le jour, ce qui augmente la probabilité pour que Niantic développe de nouveaux types d'arènes. Niantic pourrait développer des arènes spéciales en fonction des types de chaque pokemon : des arènes uniquement réservées aux Pokemon Eau, d'autres aux pokemon Feu, et ainsi de suite. Cela permettrait de diversifier un peu le pool de pokemon en arène, plutôt que de constamment voir les mêmes depuis le déploiement du jeu... Qu'en pensez-vous ?