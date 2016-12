Pokemon Go : Des cadeaux pour l'event de Noël !

Avec Noël qui approche, l'actualité autour de Pokemon Go devient de plus en plus importante. Cette semaine, unenouvelle mise à jour a débarqué, elle a permis de corriger un bug très gênant pour les joueurs. Mais ce qu'on attend tous vraiment, c'est l'événement spécial Noël qui devrait débarquer très bientôt dans le jeu. Si pour l'instant rien n'a encore été confirmé, les plus curieux d'entre nous sont parvenus à trouver des informations très intéressantes dans le codage du jeu. Il a en effet été découvert que des nouveaux objets seront bientôt disponibles sous la forme de cadeaux !

Des box pour Noël !

Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y aura en tout six box différentes, bronze, argent, or, spécial, super et ultra. On ignore pour l'instant leur contenu, mais il y a fort à parier pour que les box spécial à ultra puissent contenir des pokemon ! On s'imagine déjà obtenir un pokemon légendaire dans une box ultra pour cet event de Noël ! C'est vraiment cool, et ça devrait motiver beaucoup de joueurs à partir chasser. Et si on ajoute à cela les nombreux bonus d'XP ou de bonbons qui devraient accompagner l’événement, on s'attend à être gâtés ! Il ne reste plus que la confirmation de Niantic, que l'on espère dans les prochaines heures. Pokemon Go va célébrer Noël avec nous !