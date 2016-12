Pokemon Go : Des milliards de kilomètres ont été dévalés par les joueurs de l'application

La fin de l’année approche, et avec elle son lot de bilans sur plusieurs événements. Avec ses hauts et ses bas, Pokemon Go aura été l’un des jeux les plus marquants de 2016, voire même de la décennie. La preuve : 88 milliards de Pokemon ont été capturés par les joueurs depuis l’arrivée de l'application. Si ce n’est pas une preuve d’addiction pour vous, nous avons un autre bilan impressionnant. Niantic Labs a dévoilé dans son dernier communiqué que les dresseurs ont dévalé 8,7 milliards de kilomètres à pied depuis la sortie du jeu. Si vous ne pouvez pas vraiment quantifier ces données, sachez que ces kilomètres représentent à peu près 200 000 tours du monde !

Quand nous vous disions que Pokemon Go était le programme minceur parfait. Niantic Labs a fait le calcul et selon eux, un avion de ligne commercial égalerait cette distance en à peu près 1000 ans... En sommes, cet exploit était uniquement réalisable par des dresseurs passionnés par leurs petites bêtes. Félicitations à vous si vous avez joué le jeu. Mais n’espérez pas en rester là, le joueur que vous êtes a encore un long chemin à parcourir. De nombreux leaks concernant l’événement de noël du jeu Pokemon Go ont été dévoilés et il semblerait que nous aurons une nouvelle raison de dévaler plusieurs kilomètres.