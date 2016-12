Pokemon Go est le plus gros buzz de l'année selon les recherches google

En pleine campagne de noël, l’application de Niantic Labs trouve, une nouvelle fois, un moyen de faire parler d'elle. Bien que Pokemon Go se soit récemment fait battre par un autre jeu mobile, le titre est officiellement en tête des recherches Google cette année. Mais est-ce réellement une surprise ? Après tout, il s’agit du jeu qui nous a fait marcher des milliards de kilomètres alors que certains n’avaient jamais fait de sport. C’est cette même application qui nous a permis de rencontrer des inconnus alors que certains étaient trop timides pour entrer en contact avec les autres. Oui, Pokemon Go a d’une certaine manière révolutionné 2016, ce qui justifie son buzz à travers le monde.

En seconde place nous retrouvons l’Iphone 7 et en troisième Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis. Bien que l’application ait perdu en vitesse quelque mois après sa sortie à cause des mises à jour qui ont pris du temps à sortir, l’intérêt pour cette dernière est relancé depuis une grosse annonce de Niantic Labs : l’arrivée de nouveaux Pokemon dans Pokemon Go. 2017 sera une grosse année pour le jeu.