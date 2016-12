Pokemon Go est officiellement compatible avec l'Apple Watch

Bien que des doutes s’installaient auprès des joueurs, Niantic Labs a tenu à préciser qu’une version Apple Watch de Pokemon Go était toujours en développement. Une bien bonne nouvelle mais la question était de savoir quand est-ce qu’elle serait disponible. Quatre jours après la résurgence du sujet, Niantic a fini par tenir leur engagement : la version Apple Watch de Pokemon Go est disponible dès maintenant. Une mise à jour qui est la bienvenue et qui changera votre manière de jouer sur plusieurs points. A condition que vous possédiez la montre bien sûr.

Pour fêter cette sortie tant attendue, Niantic Labs a dévoilé un communiqué récapitulant tout ce que l’Apple Watch apportera à votre expérience de jeu. Selon la compagnie, cette version inédite vous permettra "d’enregistrer chaque session de jeu comme une véritable séance d’entrainement, qui sera ainsi prise en compte dans le cadre de vos objectifs de pas journaliers." Vous recevrez également des notifications lorsqu’un Pokemon sera à proximité, vous serez informés du nombre de pas restants pour faire éclore vos œufs Pokemon et recevoir des bonbons. Enfin, l’Apple Watch vous préviendra dès qu’un Pokestop sera à proximité, lorsque votre œuf aura éclos ou quand vous remporterez des médailles. Pratique tout ça n’est-ce pas ? Malheureusement, vous devrez ressortir votre Iphone pour attraper des Pokemon car vous ne pourrez pas le faire avec l’Apple Watch. Profitez à fond de cette nouvelle addition qui vous permettra de dévaler d’autres milliards de kilomètres dans Pokemon Go.