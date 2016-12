Pokemon Go : L'événemet de Noël confirmé pour le 25 décembre et il donnera de nombreux bonus !

Excellente nouvelle pour tous les dresseurs de Pokemon Go : l'événement de Noël arrive, et il va combler tous les fans du jeu ! On peut aisément affirmer que cette semaine de Noël sera la plus généreuse de la part de Niantic tant les joueurs vont pouvoir profiter de nombreux avantages au cours de cet événement. Tout d'abord, l'événement de Noël prendra place du 25 décembre, jour de Noël, au 3 janvier 2017 ! Une longue semaine donc, au cours desquelles vous allez pouvoir profiter des nombreux bonus proposés par Niantic.

Ainsi, chaque jour, les Pokestops vous offriront un incubateur à usage unique. Par ailleurs, vous aurez un peu plus de chance d'obtenir un oeuf dans les Pokestops, et le taux d'éclosion des nouveaux bébés pokemon a été augmenté, pour permettre aux joueurs d'obtenir Togepi, Pichu et les 5 autres bébés pokemon plus facilement. Par ailleurs, au cours de cet événement de Noël, les encens ne vont plus durer 30 minutes mais désormais une heure ! Les Pikachu de Noël sont par ailleurs toujours dans la nature. Ajoutons par ailleurs qu'à partir du 30 décembre jusqu'au 8 janvier, les pokemon starters à savoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce auront un taux de rencontre sauvage augmenté ! Autrement dit, vous allez avoir plus de chance de faire évoluer vos starters au cours de Noël ! Qu'en pensez-vous ?