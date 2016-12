Pokemon Go : La deuxième partie de l'événement des fêtes débute aujourd'hui !

Depuis le 25 décembre, Pokemon Go bénéficie d'un événement permettant aux joueurs d'obtenir de nombreux bonus. D'abord, un incubateur à usage unique est disponible chaque jour dans les pokestops, les bébés pokemon de Johto ont un taux d'éclosion plus élevés, les encens durent 1h au lieu des 30 minutes habituelles et les pikachu de noël sont toujours de sortie. Par ailleurs, depuis aujourd'hui et jusqu'au 3 janvier, les starters de Kanto (Salamèche, Carapuce, Bulbizarre) apparaissent plus souvent dans la nature !

Autrement dit, s'il y a un moment pour jouer à Pokemon Go pendant ces vacances d'hiver, c'est entre le 30 décembre, à savoir aujourd'hui, et le 3 janvier : c'est dans cette fourchette que vous pouvez à la fois capturer de nombreux pokemon starters, tout en profitant du reste des bonus proposés par l'événement de Noël ! Donc si vous avez le temps et l'envie, profitez au maximum des bonus proposés par Niantic, ce jusqu'au 3 janvier. Découvrez par ailleurs qu'une infographie dévoile toutes les informations concernant les bébés pokemon !