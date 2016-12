Pokemon Go : La fréquence des spawns de pokemon augmentée !

Au cours de la semaine passée, Pokemon Go a eu une nouvelle mise à jour : celle-ci aura permis d'ajouter de nouveaux pokemon au jeu, les bébés pokemon de la deuxième génération, d'ailleurs un bug s'est aussi infiltré avec la dernière mise à jour. Ajoutons maintenant que récemment, Niantic avait pu assurer que les spawns de pokemon allaient être plus fréquents, surtout en campagne. Eh bien, bonne nouvelle, il semblerait que ceci ait été implémenté avec la dernière mise à jour !

Ainsi, ce ne sont pas simplement les spawns de pokemon qui ont été augmentés, mais aussi la fréquence des spawns de pokemon rares ! Ce ne sont donc pas seulement les Roucool et autres Rattata qui vont spawn de manière plus fréquente, mais aussi des pokemon bien plus attrayants ! Par ailleurs, nous vous invitons à découvrir ici même que l'application sera bientôt disponible pour Apple Watch. Qu'en pensez-vous ?