Pokemon Go : Les échanges annoncés avant la fin de l'année ?

C'était en septembre 2015. Il y a plus d'un an maintenant, Niantic a officiellement annoncé la création de son jeu phare, Pokemon Go. Et dès le début, le studio de développement a promis qu'il serait possible de pouvoir effectuer des échanges de pokemon entre joueurs. Mais voilà, alors que Pokemon Go est sorti depuis presque 6 mois, toujours pas d'échanges en vue dans le jeu. Pourtant, on sait que des transactions entre joueurs sont bel et bien prévues puisque des plus curieux d'entre nous sont allé fouiller dans le code source du jeu et ont découvert que ce fonctionnalités étaient déjà intégrées. De son côté, Niantic a renouvelé sa promesse de mettre en place les échanges, mais n'a pas donné de date précise d'arrivée. Et si c'était pourl'event de Noël, en même temps que les cadeaux dans Pokemon Go ?

On sait que d'ici la fin de l'année, une grosse nouveauté doit débarquer dans le jeu. Soit pour Noël, soit pour le Nouvel An, on l'ignore encore. La communication de Niantic est très prudente, mais les lignes de code ne trompent pas. Le deuxième génération, qui a commencé son arrivée dans le jeu, avait déjà été découverte dans le codage du jeu. D'ailleurs, pour la fameuse mise à jour du 12 décembre dernier qui a vu débarquer les bébés pokemon, beaucoup de joueurs ont été déçus de ne pas voir arriver les échanges. John Hanke, le directeur de Niantic, a récemment annoncé au sujet des échanges qu'ils étaient "au plus haut niveau de leur priorité". Alors qu'un bug très gênant pour les joueurs a été corrigé avec la nouvelle MAJ de Pokemon Go, on peut s'avancer sur une chose : la prochaine grosse nouveauté du jeu, ça sera l'arrivée des échanges de pokemon.