Pokemon Go : Les joueurs ont capturé plus de 88 milliards de pokemon depuis l'arrivée du jeu !

Cela fait maintenant presque 6 mois que Pokemon Go est disponible un peu partout dans le monde. Avec le succès et le temps, Niantic a pu développer de nombreuses statistiques insolites concernant le jeu. Ainsi, au cours des derniers mois, Niantic a pu indiquer que ce sont environ 88 milliards de Pokemon qui ont été capturés par l'ensemble des joueurs, ce qui correspond à 533 millions pokemon par jour ! A savoir environ 1 pokemon par personne aux USA, au Japon et au Royaume Uni. Notez par ailleurs que les joueurs ont marché pour environ 8.7 milliards de kilomètres, ce qui correspond (selon Niantic) à 200 000 voyages autour de la terre.

Cela correspond à un voyage de la Terre à Uranus, puis au retour sur Terre, puis à un autre voyage vers Uranus. Bien entendu toutes ces statistiques insolites ne sont pas très surprenantes, puisque le jeu détient déjà un certain nombre de records. Cependant, la popularité du jeu s'est quelque peu estompée depuis cet été, mais cela n'empêche pas un certain nombre de joueurs de continuer à vagabonder dans les rues à la recherche des pokemon les plus rares. Découvrez par ailleurs que la fréquence des spawns de pokemon a été augmentée dans Pokemon Go très récemment ! Qu'en pensez-vous ?