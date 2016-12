Pokemon Go : Les Pokestops sponsorisés n'apparaîtront pas si vous remplissez une certaine condition !

Avec la fin d'année qui approche, les informations concernant Pokemon Go se font de plus en plus nombreuses : nous avons récemment pu vous dévoiler de nombreux leaks concernant l’événement de Noël qui devrait prendre place bientôt dans Pokemon Go. Par ailleurs, découvrez ici même les statistiques d'éclosion des pokemon de deuxième génération dans Pokemon Go, pour savoir quel pokemon vous avez le plus de chance de capturer lorsque vous allez faire éclore des oeufs ! Revenons maintenant sur les sponsors, lancés il y a peu, qui permettent à Pokemon Go de s'associer à des marques, dont les magasins deviennent dès lors des pokestops, comme par exemple avec Starbucks.

Sachez que ces pokestops spéciaux ne seront pas visibles par tout le monde : Niantic vient de confirmer que les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas voir les pokestops sponsorisés. Alors, si vous voulez éviter toute publicité (implicite) dans Pokemon Go, vous savez ce qu'il vous reste à faire : faites croire à Niantic que vous avez moins de 13 ans et vous pourrez profiter de l'expérience sans publicité. Cela correspond pour l'instant à environ plus de 18 300 destinations, et cela ne va aller qu'en grandissant, c'est une certitude. Qu'en pensez-vous ?