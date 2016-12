Pokemon Go : Les statistiques d'éclosion des Pokemon de deuxième génération dévoilées !

Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que la deuxième génération de pokemon a fait son arrivée dans Pokemon Go, et cela aura laissé assez de temps à certains forumeurs sur Reddit de faire quelques tests concernant l'éclosion des Pokemon de deuxième génération. Ainsi, l'utilisateur de Reddit Wyattpeak a pu faire une étude sur 2000 éclosions : sur ces 2000 éclosions, combien de pokemon de la deuxième génération ont pu être obtenus ? Débutons par Toudoudou, qui a une fréquence de 7.98% parmi les oeufs 2km. Mélo a quant à lui 4,67% de chances d'éclore d'un oeuf 2km.

Pichu a quant à lui 2,48% de chances d'éclore dans un oeuf 5km, et Togepi est le plus rare : seulement 0.80% de chances pour l'obtenir dans un oeuf 5km ! Il vous faudra 125 oeufs environ pour le faire éclore ! Pour les oeufs 10km, Lippouti a une fréquence d'environ 5.26%, Elekid de 7.60% et enfin Magby, qui a la plus grosse fréquence, avec 8.19% de chances d'éclore dans un oeuf 10km ! Bref, vous noterez que cette étude a été établie sur 2000 oeufs, il est donc possible que les choses évoluent, mais on notera quand même que si vous avez obtenu un Togepi, vous avez eu beaucoup de chance ! Découvrez par ailleurs d'autres statistiques : les joueurs ont capturé plus de 88 milliards de pokemon depuis la sortie de Pokemon Go ! Qu'en pensez-vous ?