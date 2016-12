Pokemon Go : Nouvelle mise à jour, un bug très gênant corrigé !

Niantic est décidément de plus en plus réactif ! Même si le développeur de Pokemon Go vient d'augmenter les spawns de pokemon en campagne après plusieurs mois de réclamation des joueurs, il faut croire que les plaintes sont mieux écoutées ! Ainsi, le nouvelle mise à jour de Pokemon Go 0.51.0 (Android) et 1.21.0 (iOS) vient d'être installée sur nos smartphones. Si elle n'apporte pas de véritable nouveauté, elle a le mérite de corriger un bug devenu très fréquent, et très embêtant ! Il s'agit du bug dit des "vibrations fantômes". Depuis quelques temps, le jeu se mettait à vibrer sans aucune raison, alors que normalement cela arrive quand un pokemon croise votre route. Une vibration synonyme de faux espoir.

Avec la nouvelle MAJ ce bug est désormais de l'histoire ancienne, pour notre pus grand plaisir. Autre modification de la mise à jour, les changement entre le jour et la nuit sont mieux gérés, pour véritablement refléter l'heure qu'il est vraiment à l'endroit dans lequel se trouve le joueur. C'est pas plus mal ! Bon c'est pas le tout, mais on attend maintenant de voir arriver une bonne grosse mise à jour avec plein de nouveautés. Peut-être durantl'event de Noël de Pokemon Go, avec le premier pokemon légendaire ? On vote pour !