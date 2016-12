Pokemon Go : Que contiennent les box spécial Noël ?

Des cadeaux en plus sous le sapin ! À l'occasion des fêtes de Noël, Pokemon Go a mis les petits plats dans les grands en ajoutant des nouveautés à durée limitée. ainsi, ce sont des cadeaux qui sont proposés pour l'event de Noël dans Pokemon Go, ceux-ci étant un peu spéciaux. En effet nous ne les recevons pas gratuit puisqu'ils sont intégrés à la boutique Pokemon pour une durée de deux semaines. Trois box sont proposées, et à l'intérieur d'entre elles se trouvent des objets vendus à prix réduit. Jusqu'au 30 décembre prochain, il y a trois box : la spécial box, la great box et la ultra box. À partir du 30 décembre en ce pendant une semaine, elles seront remplacées par la bronze box, la silver box et la gold box. Et voici ce qu'elles contiennent !

Special Box : 10 Super Balls et 2 Incubateurs d’œufs pour 250 pièces

Great Box : 20 Super Balls, 2 Encens et 4 Incubateurs d’œufs pour 550 pièces.

Ultra Box : 20 Hyper Balls, 25 Encens et 6 Incubateurs d'oeufs pour 1500 pièces demonnaie

Pour ce qui est des box bronze, silver et gold, elles contiendront un mélange d'encens, de leurres, de Poké Balls, et d’œufs chance. Plutôt cool ! Par contre on aurait aimé que ces box soient vraiment des cadeaux, à savoir gratuit. 'est dommage d'avoir à payer pour obtenir des objets, même à prix réduit. Heureusement, il est possible de récupérer sur les pokéstop un incubateur à usage unique, et ce gratuitement ! Ce dernier vous permettra d'obtenir avec beaucoup plus de chances les nouveaux pokemon issus de la deuxième génération. Malheureusement il sera toujours impossible de trouver Debugant, qui n'est pas prêt de débarquer dans Pokemon Go.