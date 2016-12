Pokemon Soleil & Lune : Un glitch permet d'obtenir des Shiny plus facilement !

Depuis maintenant un mois, Pokemon Soleil et Lune ont été déployés par la Pokemon Company un peu partout dans le monde. Nous avons pu revenir, à de maintes reprises, sur diverses astuces et soluces pour vous aider à ne rien manquer dans votre aventure sur 3DS. Ainsi, d'où vient Mimiqui, ce mystérieux Pokemon qui se fait passer pour Pikachu ? Nous avions par ailleurs pu vous dévoiler comment obtenir le charme chroma, cet objet qui permet d'avoir plus de chances de tomber sur un shiny lors de vos aventures... Découvrez maintenant une nouvelle astuce qui permet d'obtenir ces mêmes shinys de manière bien plus simple !

Ainsi, voici la méthode : il faut se faire reproduire un Métamorph tenant un Noeud Destin et un Magicarpe jusqu'à ce qu'un Magicarpe Shiny en soit le résultat. Après que le joueur fasse éclore un oeuf de Magicarpe Shiny, il doit prendre en note le nombre d'oeufs qu'il aura fallu pour arriver à ce résultat. Ils peuvent ensuite relancer le jeu sans sauvegarder et remplacer le Magicarpe par le pokemon qu'ils veulent avoir en Shiny. Il refait ensuite la méthode, en reproduisant le Métamorph (tenant le noeud destin) et le pokemon désiré le même nombre de fois que plus tôt ! Qu'en pensez-vous ?