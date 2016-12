Rihanna : De retour en studio d'enregistrement à Los Angeles

Les bonnes nouvelles n'en finissent plus pour les fans de Rihanna ! Alors que le clip de "Love On The Brain" devrait être enfin dévoilé le jour de Noël, la chanteuse barbadienne serait en train de penser à l'après-ANTI. Si elle a mis plus de trois ans à sortir son huitième album, l'interprète de "The Last Song" pourrait peut-être reprendre son rythme habituel de sortie d'albums, à raison d'une fois par an. Pourquoi pense-t-on cela ? Cette semaine, Rihanna a été aperçue à Los Angeles en train de se rendre dans un studio d'enregistrement comme le montrent les photos ici trouvées par nos confrères de Rihanna Diva.

Si la plupart des fans ont été comblés par la sortie de ANTI cette année, ils ne diraient sans doute pas non à de nouvelles chansons de la part de leur idole ! Et la rédac de MCM.fr non plus... Quelle direction pourrait prendre Rihanna après ce huitième album plus personnel que les autres ? Va-t-elle continuer dans cette direction ou retourner à ses tubes dancefloor ? On imagine qu'elle va plutôt suivre ce qu'elle a commencé sur ANTI... En attendant d'en savoir plus, vous pouvez écouter le mashup annuel plein de tubes de DJ Earworm où on retrouve notamment Rihanna !