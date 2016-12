Décidément, Rihanna attise les news WTF ces derniers temps. Alors que la chanteuse avait tweeté François Hollande afin de recevoir son soutien sur un sujet sur lequel elle est engagée, l'échange de tweets entre Rihanna et François Hollande a inspiré une fanfiction WTF : "Rihançois, un amour interdit". Quand on est une star, avoir des sosies est monnaie courante. Certains détestent ça, d'autres au contraire adorent. En ce qu'il concerne Rihanna, on peut dire que la Barbadienne adore ça ou plutôt, un sosie en particulier. Elle s'appelle Shania Ruedas Bernal, elle a 17 ans et la jeune fille est une grande fan de Rihanna. Curieusement, Shania ressemble beaucoup à son idole. Elle a alors posté une photo très ressemblante à Rihanna et depuis, c'est un véritable buzz !

Sur la photo postée par Shania, la jeune fille est habillée de la même façon que Rihanna lors de la soirée de lancement de son album "Anti", et la ressemblance entre les deux est assez flagrante. Une fois publiée sur Twitter, ça a été un vrai buzz pour Shania puisqu'elle a été retweetée plus de 40 000 fois et likée plus de 130 000 fois sur le réseau social à l'oiseau bleu. Shania ne s'attendait certainement pas à ça... Rihanna a vu sa photo et a commenté ! Et on peut dire que le commentaire est élogieux : "Comment arrive-t-elle à mieux me reproduire que moi-même ?". De quoi redonner confiance à la jeune fille qui semblait en manquer. Rihanna complètement fan de Shania, voire un petit peu jalouse, c'est totalement WTF ! Pour le 50 ème anniversaire de l'indépendance de la Barbade, Rihanna donnera un concert, découvrez les détails sur MCM.fr.