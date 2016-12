Certains fans n'y croyaient plus et pourtant... Après le succès de son tube planétaire "Work" en collaboration avec Drake, Rihanna avait sorti deux autres singles de son huitième album ANTI : "Needed Me" qui a lui aussi remporté les faveurs du grand public et le délaissé "Kiss It Better" qui fait pourtant partie de nos titres préférés du disque. Après l'exploitation de ces trois morceaux, la chanteuse barbadienne avait jeté son dévolu sur l'excellent "Love On The Brain"qui a d'ailleurs décroché un nouveau record au Billboard Hot 100. Si le titre passe sur toutes les ondes radios depuis déjà plusieurs semaines, on attendait le clip désespérément... Et il semblerait que ce dernier soit prévu pour le 25 décembre 2016 !

Christmas on the brain ???? pic.twitter.com/WLMVXWLFwN — MTV (@MTV) 21 décembre 2016

Sans donner trop d'explications, la chaîne MTV a publié le post ci-dessus sur ses réseaux sociaux : « Christmas on the brain » avec une image qui reprend la pochette de ANTI mixée avec l'habit du père noël. Il n'en faut pas plus pour nous convaincre... À la rédac, on imagine que cela signifie tout simplement que Rihanna sortira en exclusivité le clip de "Love On The Brain" le 25 décembre 2016 sur MTV. Cela voudrait donc dire que la superstar a trouvé un moment pour le tourner dans le plus grand secret. Un beau cadeau à prévoir pour tous les fans de RiRi ! On a hâte d'en savoir plus. En attendant, vous pouvez revoir nos 20 meilleurs clips de l'année 2016 avec Kanye West, Britney Spears, Beyoncé et bien sûr Rihanna.