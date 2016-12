Ne mentez pas, tout le monde à déjà tenté au moins une fois de reprendre le classique de Sia : "Chandelier". Véritable tube planétaire il y a presque trois ans, difficile de regrouper les centaines de reprises qui ont été faites de ce titre puissant ! Entre vidéos d'amateurs, jeunes talents dans les télé-crochets ou même artistes célèbres, on pensait avoir entendu "Chandelier" à toutes les sauces ! Et pourtant on était loin du compte... Tandis que Céline Dion s'est lâchée sur "Cheap Thrills" lors d'un concert à Las Vegas, aujourd'hui on découvre un perroquet – oui un perroquet – qui donne tout sur l'un des plus gros succès de Sia. Et ça donne forcément un résultat à la fois WTF et impressionnant ! Voyez ci-dessous !

Un perroquet qui vaut de l'or ? Nathan Lopez, un habitant des Philippines, a partagé une vidéo sur sa page Facebook où l'on découvre un perroquet en train de prendre le tube pop. À l'heure qu'il est, la vidéo a déjà fait le tour du monde et accumule les milliers de vues ! Ce qui est choquant avec cette reprise de "Chandelier" par le perroquet est que : A) l'oiseau semble mettre tout son cœur et offre une version aussi touchante qu'hilarante du titre de Sia B) ça dure plus de 2 minutes et c'est assez impressionnant. Les paroles « I'm gonna fly like a bird through the night » prennent désormais tout leur sens dans "Chandelier" ! Si vous préférez malgré tout la voix de Sia, alors direction notre playlist #StreamHit n° 6 où on la retrouve avec son dernier single "The Greatest".