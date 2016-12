Spider-Man, Iron Man, Captain America, Superman... La minute comics #10

C’est mardi, et on se retrouve pour parler du meilleur de la semaine passée ! Beaucoup moins de lancement de nouvelles séries que dans la minute comics #9 avec Avengers ou Thor pour ne citer qu’eux, mais on a quand même pas mal de trucs assez cool. Je commence avec un double combo Spider-Man, avec d’un côté le chapitre 2 de Dead No More : The Clone Conspiracy, dont j’avais parlé dans la minute comics #6. Je suis beaucoup plus convaincu par ce second chapitre, qui installe très bien l’ambiance étrange de cette histoire de clones et de résurrections et Dan Slott s’amuse bien à nous perdre. On retiendra aussi le lancement de The Amazing Spider-Man Renew Your Vows #1, où l’on voit Peter avoir une vie de famille et de super héros avec Mary Jane et leur fille. Une approche différente des autres titres Spider-Man actuels, qui est plutôt bienvenue.

The Clone Conspiracy s'épaissit

Héros en famille !

Elle paraît tellement loin la polémique sur Captain America Steve Rogers #1 maintenant et après sept chapitres, c’est toujours aussi captivant à lire et le dernier en date donne une grosse dimension géo-politique au jeu de pouvoir et d’intrigues qui oppose Red Skull, le SHIELD et Captain America en sous-marin qui a son propre plan tordu et sa mentalité d’Hydra bien à lui. Je note aussi la sortie de Daredevil #13 juste parce que j’adore Muse, le nouveau méchant créé par Charles Soule et Ron Garney, que ça soit dans son costume ou sa mentalité d’artiste psychopathe qui le rend vraiment flippant. Je suis obligé de terminer par le gros morceau Invincible Iron Man #1, qui amène l’arrivée tant polémique de Riri Williams en tant qu’Iron Man à la place de Tony Stark. Mais avec Brian Michael Bendis, créateur de Spider-Man/Miles Morales, aux commandes, je me fais pas de soucis surtout que ce premier chapitre commence bien.

Muse, un nouveau méchant stylé

Du côté de chez DC Comics, Batman ne prend pour une fois pas toute la place, même si je dois parler de All-Star Batman #4, toujours aussi brutal et bien écrit. Je ne pensais pas pouvoir en parler un jour mais New Super-Man #5 était vraiment très cool et a permis de développer un peu plus l’univers de ce Superman chinois qui était encore un peu superficiel jusqu’à maintenant. En bref, une bonne surprise. Le chapitre 10 de The Flash était au final très centré sur Wally West/Kid Flash cette semaine mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose, puisqu’on peut voir son envie de bien faire, ses maladresses et sa confiance en lui en mettant un peu Barry Allen au second plan. Comme souvent avec DC Comics, je termine avec un titre de leur label Young Animal puisque c’était le début de la dernière série de lancement du label, aka Mother Panic #1. Comme souvent avec Young Animal, c’est super intriguant et étrange. Même si je préfère toujours Shade, dont je parlais en bons termes dans la minute comics #9, elle est pas loin derrière.