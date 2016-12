L'année 2016 n'aura définitivement pas été la meilleure année que ce soit dans le monde de la musique que du cinéma. De nombreux artistes et personnalités se sont envolés au cours de cette année comme David Bowie ou Prince et plus récemment George Michael. Depuis mardi, c'est les fans de la saga Star Wars qui sont en deuil puisque Carrie Fisher, l'inoubliable Princesse Leia, est décédée suite à un arrêt cardiaque fait quelques jours plus tôt lors de son retour vers Los Angeles. Depuis, les hommages envers la princesse de la Force fusent de partout tant par la famille de l'actrice que par d'autres stars mais surtout par les fans de la saga qui sont nombreux. Bien sûr, les hommages touchants et pleins d'émotion sont là ! Mais pas seulement, certains ont choisi l'humour, même si ce n'était pas toujours le bon choix, afin de rendre hommage à Carrie Fisher.

Nous continuerons à combattre l'Empire pour sauver la République. Rest in peace Princess. #CarrieFisher https://t.co/IsgyqBFW4a — PCF (@PCF) 27 décembre 2016

... #starwars#starwarsshirt#shirt#carriefisher#love#farewell#goodbye#me#selfie#gayselfie#beard#gaybeard#septum#gay#instagay#gaystagram#nothingisordinary#picoftheday#work#hairdresserslife#hairdresser#munich#münchen Une photo publiée par Jules Strauch (@luel_kim) le 28 Déc. 2016 à 6h38 PST

Light Saber vigil in Austin tonight at the Alamo Draft House pic.twitter.com/UeKU3ZMso9 — Daniel Peña (@danimalpena) 29 décembre 2016

Cinnabon deletes its Princess Leia-inspired Carrie Fisher tweet after receiving major backlash. pic.twitter.com/5DKnvXrRep — Hardys® (@HardysMedia) 28 décembre 2016

Dans les hommages les plus étranges, on retrouve tout d'abord la marque "Cinnabon" qui a publié la photo de l'un de ses roulés, formant ainsi les fameux macarons de la princesse Leia alors qu'autour un dessin représente l'actrice. Malheureusement, cet hommage a rapidement fait un bad buzz sur les réseaux sociaux, provoquant alors une suppression de la publication ainsi qu'un tweet d'excuses de la marque. Ensuite, c'est Gary, le chien de Carrie Fisher qui a tenu à rendre hommage à sa maîtresse. Puisque ce dernier détient un compte Twitter, un cliché a donc été posté avec la légende suivante : "J'attendrais juste ici maman". Une image et une légende plus que touchante. Tout fan de Star Wars qu'il se doit n'a pas hésité à porter leurs t-shirts à l'effigie de la princesse ou de la saga ! La base d'un hommage ! Pour d'autres, ce n'est pas le t-shirt qu'ils ont exhibé sur les réseaux sociaux mais bien leurs tatouages en rapport avec la saga et Leia, on ne peut pas faire mieux ! Des fans ont aussi déposé des sabres lasers aux USA en hommage à l'actrice. Et très certainement l'hommage le plus WTF : le tweet du Parti Communiste Français qui a aussi rendu hommage à la star : "Nous continuerons à combattre l'Empire pour sauver la République. Rest in peace Princess". Tous les hommages étaient vraiment de sortie ! Et sinon, comment la trilogie va pouvoir faire sans Carrie Fisher ? Une question encore sans réponse... Quel hommage avez-vous rendu à Carrie Fisher ?