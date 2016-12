Star Wars Rogue One, qui s’est montré être un Star Wars très différent, est à peine sorti que les fans se tournent déjà vers l’avenir et le huitième épisode de la nouvelle trilogie, qui devrait sortir en Décembre 2017. Quasiment aucun détail concernant ce prochain film n’a fuité jusqu’à maintenant, Disney faisant tout son possible pour préserver un maximum de secrets. Mais aujourd’hui, on a droit à une nouvelle information (qui reste encore à vérifier) indiquant l’arrivée de nouvelles créatures. Celles-ci vivraient sur la planète Ahch-To, où Rey retrouve Luke Skywalker, qui, contrairement à ce que l’on pensait, ne vivait pas complètement isolé, mais entouré d’un petit groupe de ces êtres étranges, dont on peut déjà avoir une description.

Difficile d'oublier les Furby !

Le Fratercula, déjà un étrange oiseau

Il s’agirait donc de créatures mesurant environ 40 cm, ayant des dents aiguisées comme des rasoirs, qui seraient un mélange entre le terrifiant et l’adorable. Une sorte d’oiseau mixée avec un Gremlin. Le site makingstarwars, qui relaie l’information, va jusqu’à dire qu’on peut se faire une idée de leur apparence en combinant un Furby et un Fratercula (qui sont respectivement un petit jouet en peluche et une espèce d’oiseau, que vous pouvez voir ci-dessus) et en y ajoutant une inspiration Star Wars. Ceux qui les auraient vu sur le tournage seraient d’ailleurs plus que satisfaits de leur apparence et de leur présence dans le film. Et difficile de ne pas se rappeler des Ewoks, qui, dans le fond, n’étaient que des ours en peluche à la sauce Star Wars. Il faudra attendre encore avant de les apercevoir. Peut-être dans le premier trailer de Star Wars Episode VIII, sur lequel des infos auraient déjà fuité.