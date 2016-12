Son rôle passe inaperçu dans Le Réveil de La Force ! Fille de la comédienne Carrie Fisher, Billie Lourd a incarné une discrète résistante, chargée des liaisons de communication, le Lieutenant Connix de l’Alliance Rebelle, dans le film de J.J. Abrams. Si elle s'est faite remarquer par ses mythiques chignons, à l'image de la coiffure de la princesse Leia, jouée par sa mère, elle n’y a eu qu’une seule ligne de dialogue. Confirmée pour Star Wars 8, dont le titre pourrait avoir été dévoilé, l’actrice annonce cependant qu'elle tiendra une place plus importante dans la suite.

Billie Lourd, qui incarne la fille de Han et Leia dans la saga intergalactique

"Connix sera de retour et mieux que jamais", déclare Billie Lourd, après avoir fait l’éloge des réalisateurs J.J. Abrams et Rian Johnson. L’apparition du personnage laisse penser qu’on reviendra sur D’Qar et d’autres bases de la Résistance. Va-t-elle également avoir plus de scènes avec la princesse Leia ? S’il faudra encore patienter pour le savoir, la comédienne parle de la relation avec sa mère sur le tournage de Star Wars 8, qui est officiellement terminé : "Sur ce film, le 8, nous avons pris le rythme et nous avons passé un très bon moment ensemble." Reste à voir ce que cela donnera à l’écran !