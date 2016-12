Star Wars : Carrie Fisher, l'inoubliable Princesse Leia, est décédée

Décidément, la fin de l'année 2016 n'épargne pas les stars. Deux jours après l'icone de la pop Georges Michael, voilà qu'une des actrices les plus cultes du cinéma vient de disparaître. Carrie Fisher, qui jouait le personnage de la Princesse Leia dans la saga de science-fiction Star Wars, s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 60 ans. C'est un communiqué du porte-parole de sa famille, Simon Halls, qui l'a annoncé : “C’est avec une grande tristesse que Billie Lourd confirme que sa très chère mère Carrie Fisher est décédée ce matin à 8 heures 55.”

Le communiqué a ensuite ajouté : "Elle était aimée par le monde entier et va terriblement nous manquer. Toute sa famille vous remercie pour vos pensées et vos prières.” Vendredi dernier, l'actrice avait été victime d'une crise cardiaque alors qu'elle voyageait dans un avion entre Londres et Los Angeles. Personnage féminin principal de la première trilogie Star Wars, Carrie Fisher avait repris son rôle de Leia dans Star Wars Episode 7 : Le Réveil de la Force l'an dernier, et a participé au tournage de l'épisode 8, toujours en cours de production. C'est désormais une immense communauté de fans qui est en deuil.