Star Wars Rebels : Le personnage de Forest Whitaker de Rogue One dans la série

La semaine dernière, on spéculait sur un potentiel lien entre Rogue One et le prochain épisode de Star Wars Rebels et on a enfin droit à un premier élément de réponse grâce à une affiche de ToysRus. Dessus, on peut voir Saw Guerrera, un perso à la base issue de la précédente série animée The Clone Wars, mais qui est incarné par Forest Whitaker dans le film Rogue One. Forcément, les fans de la série étaient un peu déçus puisque le personnage avait au final un rôle assez mineur dans le film et on croise les doigts pour que la série règle le problème maintenant qu’on sait qu’il sera présent. Pas d’épisode précis pour cette apparition mais le décor sur l’affiche fait penser à la planète Geonosis et on peut espérer que ça soit dès le season premiere.

Saw Guerrera is back

On remarque aussi que Saw Guerrera version série animée est très différent du look de Forest Whitaker, puisqu’il n’a pas un seul cheveu sur le crâne. Il est plus proche du personnage que l’on découvrait dans le tout premier trailer du film que dans sa version finale. Et on a aussi une citation du personnage qui vient du même trailer, ce qui laisse penser que ce season premiere spécial Rogue One était prévu depuis super longtemps. Par contre, au delà de ses cheveux, il a surtout l’air d’être en meilleure forme que dans le film, où il est au bout de sa vie avec son appareil respiratoire. Ça pose donc des questions sur la chronologie de la série par rapport au film, et il faudra attendre début janvier pour le découvrir. En tout cas, Rogue One était vraiment un Star Wars très différent.