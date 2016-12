Star Wars Rogue One : Ben Mendelsohn en dit plus sur la fin alternative

Ce n’est plus un secret pour personne, la fin de Star Wars Rogue One devait être différente, selon les explications de son réalisateur Gareth Edwards. Par rapport aux premiers trailers que l’on a pu voir du film au moment de son annonce, beaucoup de scènes et de plans ont disparu et certains personnages comme celui de Forest Whitaker ont connu quelques changements de look. L’origine de tout ça, c’est bien sûr les reshoots qui ont eu lieu cet été et le réalisateur nous a donné des explications sur les raisons supposées de ce tournage supplémentaire, mais l’acteur Ben Mendelsohn nous donne plus de détails.

Une fin différente pour Krennic ?

“Nous avons une multitude de façons de faire selon le scénario, nous avons eu plusieurs lectures. Si jamais ils le décidaient, il y aurait une richesse sur les façons d’approcher ces différentes choses. [...] Et je sais en ayant vu quelques scènes cruciales, qu’il y beaucoup de lectures différentes pour au moins quatre de ses scènes. Il y a absolument une autre version, avec des différences énormes dans 20 ou 30 scènes je dirais.” Maintenant, la vraie question est de savoir si ces fins alternatives seront un jour dévoilées par Disney et Lucasfilm, pendant la sortie en dvd et blu-ray par exemple. Les fans de la saga sont forcément hyper chauds mais contrairement au cas Suicide Squad, on pourrait très bien vivre sans ces scènes supplémentaires.