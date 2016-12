On avait légèrement abordé le sujet quand on se demandait si une suite était possible pour Star Wars Rogue One, mais il semble évident que la fin du film a été modifiée. La conclusion de Rogue One nous a paru très dark, surtout pour un film des studios Disney, qui sont généralement très attachés a des films pas trop sanglants et aux conclusions plus “family-friendly”. Alors quand on sort de Rogue One, on se demande forcément ce qui s’est passé. Surtout que le tout premier trailer de Rogue One a tellement de scènes qui ne sont pas dans la version finale du film que le scénario a forcément connu des changements assez drastiques.

Une fin beaucoup moins dark

“On a supposé qu’ils nous laisseraient pas faire. [...] Donc j’essaye de trouver une fun où ça n’arrivait pas. Et puis tout le monde a lu et il y avait ce sentiment de “Ils doivent mourir non ?” et tout le monde disait “Ouais, on peut ?”. On pensait qu’on n’aurait pas le droit mais Kathy et les gens à Disney ont dit “Ouais, ça a du sens puisqu’ils ne sont pas dans Un Nouvel Espoir.” [...] Je continuais d’attendre que quelqu’un vienne me dire “Tu sais quoi ? Est-ce qu’on pourrait pas faire une scène supplémentaire où on voit Jyn et Cassian, ils sont okay et sur une autre planète ? ” et ça n’est jamais arrivé.” a expliqué Gareth Edwards sur le sujet. Forcément, on se doute qu’il y a un peu plus à cette histoire que ce que le réalisateur veut en dire mais ça devrait rester un secret de production. En tout cas, Rogue One était un Star Wars très différent des autres.