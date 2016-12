On l'attendait, il est arrivé ! Si Ariana Grande pourrait bientôt se lancer dans une nouvelle collaboration avec Jennifer Hudson, la chanteuse américaine partage pour l'instant deux autres duos que ses fans se passent en boucle. Le premier ? Le langoureux "My Favorite Part" en couple avec son petit ami Mac Miller. Et pour le second, Ariana Grande a eu l'honneur de chanter un titre aux côtés de la légende vivante : Stevie Wonder. En effet, ensemble ils se donnent la réplique sur "Faith" qui fait partie de la bande originale du film Sing (en version française, Tous En Scène) qui sera disponible à partir de janvier 2017 dans les salles de cinéma en France. Et désormais, le titre a son propre clip que l'on vous propose de découvrir tout de suite !

Un coup blonde dans les rues de Broadway, un coup brune aux côtés de Stevie Wonder, Ariana Grande se déhanche de façon sexy en chantant le très enjoué "Faith" qui puise son inspiration dans le jazz, la soul et la pop. Si cette vidéo n'est pas sortie à temps pour faire partie de nos 20 meilleurs clips de l'année 2016, elle aura le mérite de plaire aussi bien aux petits qu'aux grands. En attendant de retrouver Ariana Grande, on vous propose de l'écouter dans notre playlist #StreamHit n°9 remplie de tubes.