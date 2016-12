Super Mario Run a battu Pokemon Go en nombres de téléchargements et sa sortie est très attendu sur les plateformes Android pour début 2017. Si ce nouveau Super Mario conçu pour les smartphones a su attiser la curiosité des gens, il est déjà au centre d’un cyclone aussi bien chez les utilisateurs que dans les sphères économiques. Pour beaucoup, payer 10 euros pour un runner avec un skin de Mario est trop. Pour d’autres, 10 euros est une somme dérisoire pour un jeu qui reste quand même très sympa surtout quand on possède un smartphone d’un prix 100 fois supérieur et qu’un jeu de console en vaut environ 70 euros. Bref, c’est la guerre sur Twitter et ça a un impact sur le jeu et Nintendo.

L'action de Nintendo chute

Les notes négatives sur l’App Store ont l’air de ne pas plaire aux investisseurs et l’action de Nintendo a connu une baisse assez sévère en même temps que la sortie du jeu. Une situation paradoxale quand on voit le nombre de téléchargements record de l’application et on se demande comment Nintendo va réagir pour la suite de son développement sur le marché du mobile, même si les choses devraient continuer comme prévu et que l’on peut espérer d’autres jeux. Est-ce que les attentes des actionnaires n’étaient pas un peu démesurées ? Quoiqu’il en soit, Super Mario Run n’a pas fini de diviser et il faudra attendre la sortie globale du jeu pour voir ce qu’il en est vraiment.