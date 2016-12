La suite des aventures de Kara s’annonce mouvementée ! Après son traditionnel hiatus d’hiver, la série super-héroïque de la CW revient le 23 janvier prochain avec l’épisode 9 de la saison 2 de Supergirl, intitulé "Supergirl Lives". Celui-ci sera réalisé par l’excellent Kevin Smith, qui a récemment confié vouloir travailler sur Arrow et Legends of Tomorrow, en plus des autres shows DC de la CW. En attendant de découvrir cet épisode, la chaîne américaine a dévoilé le trailer de "Supergirl Lives" !

Cet épisode sera marqué par le retour de Roulette, la vilaine qui tenait un Fight Club, dans lequel combattaient les aliens. À la rédac’ de MCM.fr, on se demande ce qu’elle prépare. Tentera-t-elle de se venger ? Elle ne sera pas le seul danger dans cette deuxième partie de saison. Kara devra également gérer les retombées de la défaite de CADMUS et faire face à une menace extra-terrestre, tout en étant confrontée aux révélations de ses amis. James Olsen pourrait lui avouer qu’il est Guardian et Mon-El porte un lourd secret dans la saison 2 de Supergirl. Que cache l’habitant de Daxam ? Comment va réagir Kara quand elle apprendra qu'il lui a menti ? Elle aura beaucoup d'informations à digérer !