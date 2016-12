Taylor Swift exauce le dernier voeu d'un fan âgé de 96 ans

Toujours très généreuse envers ses fans, Taylor Swift n'a pas failli encore une fois à sa réputation avant la fin de l'année. Si ces dernières semaines ont été plutôt calmes dans sa vie depuis qu'elle a terminé sa gigantesque tournée qui a suivi la sortie de 1989, la chanteuse américaine est revenue il y a quelques jours avec le single "I Don't Wanna Live Forever" feat Zayn qui figurera sur la bande originale de Fifty Shades Darker. Et on la retrouve désormais en train de faire une bonne action envers un fan un peu particulier à l'occasion de Noël ! En effet, le lendemain de la fête chrétienne, l'interprète de "Blank Space" s'est rendue à New Madrid (Missouri) pour rencontrer Cyrus Porter, un fan âgé de 96 ans qui a connu la Seconde Guerre Mondiale et qui est atteint d'un cancer.

Scott Swift took this video of Taylor arriving in Missouri today to surprise super fan and veteran Cyrus Porter! pic.twitter.com/cZLPULEwpo — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) 27 décembre 2016

Amazing experience pic.twitter.com/maXUPZSguD — robert frye (@bert_frye) 26 décembre 2016

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13. My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b — robert frye (@bert_frye) 26 décembre 2016

@taylorswift13 puts the finishing touches on her Christmas visit to the Bootheel. pic.twitter.com/5nkZVejPw2 — Chris Porter (@chipmofodawg) 26 décembre 2016

Pourquoi Taylor Swift s'est rendue chez cet homme en particulier ? Récemment, une télévision locale avait réalisé un reportage sur Cyrus Porter dans lequel il évoquait sa passion sans limite pour la chanteuse qu'il a eu l'occasion de voir plusieurs fois en concert. Son souhait avant de mourir ? La revoir une dernière fois. Cette histoire émouvante a évidemment touché Taylor Swift qui s'est empressée d'exaucer son vœu en se rendant à son domicile pour chanter quelques un de ses tubes dont "Shake It Off". Un beau moment pour clôturer cette année 2016 !