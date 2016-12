Clarke, Bellamy et les autres sont bientôt de retour ! En effet, c’est dans tout juste un peu moins d’un mois et demi que The 100, la série post-apocalyptique de The CW, fera son retour pour une quatrième saison. Et il aura fallu attendre jusqu’à maintenant pour apercevoir quelques images avec ce tout premier trailer dévoilé par la chaîne qui laisse présager un danger omniprésent. Car, pour rappel, à l’issue du season finale de la saison 3, l’Intelligence Artificielle A.L.I.E. avait pu provoquer une nouvelle menace nucléaire avant de vraisemblablement disparaître.

En plus des radiations mortelles, les Skaikru devront toujours faire face aux différentes tribus qui peuplent la Terre et qui ne semblent pas prêtes à mettre leurs différents de côté. Clarke, elle, semble plus en danger que jamais, et si elle pourra compter sur le soutien de certains de ses amis, d’autres, comme Monty et Jasper, seront visiblement une autre source d’ennui pour la jeune femme. Octavia, devenue une tueuse connue sous le nom de Skyreaper, ne sera pas en reste et se fera de plus en plus d’ennemis. Cette nouvelle saison de The 100 débutera le 1er Février, période qui sera donc chargée en séries puisque seulement trois jours plus tôt, c’est Black Sails, dont on a pu découvrir le premier trailer de la saison 4 lors du Comic-Con de New-York, qui fera elle aussi son retour.