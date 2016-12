En pleine préparation, les réalisateurs de The Avengers Infinity War teasent un objet mystérieux, et le casting continue et un appel a été fait pour des rôles secondaires et des figurants pour le film. Sur la fiche, on peut voir une liste du casting qui sera présent et si celui peut forcément changer au fur et à mesure de la production, ça nous donne déjà une petite idée de ce qui nous attend. On ne va pas revenir sur tous les acteurs du Marvel Cinematic Universe dont la présence n’est même pas discutable, comme Robert Downey Jr, Chris Evans et les autres Avengers.

Iron Man et Spider-Man

Par contre, on est contents de voir Brie Larson, aka Captain Marvel dans la liste même si les nombreuses rumeurs laissaient très peu de place au doute. En plus des Gardiens de la Galaxie au complet, on est surpris de voir Karen Gillan, qui incarne Nebula, sur la liste et c'est tant mieux. On retrouve aussi Chadwick Boseman, pour Black Panther et Sebastian Stan en Bucky et même Benedict Wong pour reprendre son rôle de Wong, allié de Doctor Strange. Par contre, aucune mention de Tom Holland et Spider-Man sur cette liste, ce qui reste quand même surprenant étant donné qu’on parle quand même de l’un des héros les plus emblématiques de Marvel ! Que Peter Parker ne soit pas invité à cette baston générale est un peu décevant, mais peut-être que Spider-Man sera trop occupé avec la suite de Homecoming.