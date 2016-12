The Avengers 3 Infinity War : Une nouvelle race aliens dans le film ?

Pas de Spider-Man dans The Avengers 3 Infinity Wars, du moins peut-être, mais vous pouvez être sûr que le film rassemblera énormément d’aliens. Prévisible car le long métrage se passera en grande partie dans l’espace et que les gardiens de la galaxie feront partie du combat final contre Thanos. Toutefois, ces créatures féroces pourraient être plus nombreuses que prévue si l’on se fie à une demande de casting que vient de publier la Marvel Cinematic Universe. Une annonce qui pourrait vous intéresser, du moins à une condition : il faudra vous rendre aux Etats-Unis (à moins que vous y viviez déjà).

La MCU recherche des hommes et des femmes entre 18 et 50 ans. Physiquement, ils doivent être grands, minces ou athlétiques (aucune précision sur la taille minimum requise). Les figurants seront peints de la tête au pied, il est donc impératif qu’ils n’aient aucun complexe au niveau de leur corps. Certains aliens auront des prothèses sur le visage. La race de ces derniers n’a pas été précisée et jusqu’à présent, la seule armée travaillant sous Thanos que nous connaissons sont les Chitauris. Néanmoins, ces créatures étaient en images de synthèse dans The Avengers. Une nouvelle approche pour les Chitauris ou aurons-nous droit à une race alien inédite ? Une demande de casting aussi mystérieuse que l’objet teasé pour The Avengers 3 Infinity War par les réalisateurs du film…