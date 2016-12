L’avenir s’annonce sombre pour les West dans la deuxième partie de la saison 3 de The Flash. Au cours du mid-season finale, Barry s'est retrouvé accidentellement dans le futur et s'est vu impuissant face à Savitar, qui tue froidement Iris. Et selon le co-showrunner de la série, ce n’est pas un avenir qu'il peut accepter. "Évidemment, Barry aime Iris plus que tout, et maintenant qu'il a eu un aperçu de l’avenir, dans la deuxième moitié de la saison, il va faire tout ce qu'il faut pour la sauver", déclare Aaron Helbing, lors d’une interview pour TV Line.

Sauver Iris pourrait donc conduire Barry à commettre des actes terribles. Certains fans pensent même qu’il est Savitar et que ce dernier tente de tuer sa jeune version de lui pour éviter de modifier encore le présent. Cette théorie ne permet cependant pas d’expliquer pourquoi le méchant s’en prend à Iris. Le co-showrunner a également laissé entendre que la mort de cette dernière et la souffrance de Barry ne faisait pas forcément référence à la prophétie de Savitar de l'épisode 9 the Flash saison 3, un mid-season mouvementé, qui pour rappel, était : "L’un va vous trahir, l’un tombera, l’un va souffrir d’un sort bien pire que la mort." Cela signifie-t-il que le speedster réussira à changer l’avenir et qu’un autre personnage mourra ? Aaron Helbing lui déclare : "Le futur est malléable. Tout peut arriver." Réponse donc en janvier prochain !