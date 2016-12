Tout comme Supergirl, dont le trailer de l’épisode 9 de la saison 2 vient d’être dévoilé, la série The Flash s’offre une pause avant de reprendre le 24 janvier prochain sur la CW avec l’épisode 10, intitulé "Borrowing Poblems For the Future". Dans celui-ci, après avoir gardé le secret pour Noël, Barry confiera à Iris ce qu’il a vu lors de son voyage dans le futur et tentera de trouver comment empêcher Savitar de la tuer dans cinq mois. On vous laisse découvrir le trailer du prochain épisode, qui est centré sur le sort d'Iris !

Comme l’a teasé le showrunner de The Flash saison 3, Barry sera prêt à tout pour sauver Iris dans les prochains épisodes et même à voyager encore dans le futur à la recherche d’indices lui permettant d’éviter ce tragique destin à la femme qu’il aime. Pour ce faire, il pourra compter sur l’aide de toute la team, et notamment celle de Kid Flash. À la rédac’ de MCM.fr, on est curieux de voir la relation entre les deux personnages en tant que partenaires. Caitlin pourrait cependant être rattrapée par ses propres problèmes, à savoir ses pouvoirs. Va-t-elle réussir à les contrôler ? Killer Frost prendra-t-elle le dessus ? Si la famille West n'est pas concernée par la prédiction de Savitar, le Dr Snow pourrait être celle qui tombera. Tous les personnages semblent en danger !