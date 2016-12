Les événements du season finale de la saison 2 continuent d’être de lourd de conséquences. En plus du retour dans le passé de The Flash, qui a créé une réalité alternative, le Flashpoint, on a assisté à la transformation de Zoom en une nouvelle menace. Lors d’une interview pour TV Guide, l’interprète de Hunter Zolomon, Teddy Sears, annonce que celle-ci pourrait être de retour dans les prochains épisodes : "Zoom a été transformé en Black Flash, qui a une place dans la mythologie de Flash. Il est comme le faucheur pour les speedsters. Andrew Kreisberg, le scénariste et producteur exécutif, a fait part de son intérêt à voir Black Flash de retour à un moment donné dans la série."

Mais avec le nouveau rôle qu’a décroché l’acteur dans la série 24 Legacy, son retour s’annonce compliqué. "Ce serait sympa de revenir dans ce monde. Il faudra juste voir si les personnes de l’autre coté le veulent aussi. Apparemment oui, mais ce qui est marrant, c’est que maintenant, je suis chez la Fox. (…) Mais je l’espère vraiment," déclare-t-il. Dans le cas d'un éventuel retour, la production pourrait avoir recours au CGI pour les apparitions du Black Flash dans la cas où Teddy Sears ne serait pas disponible pour incarner le personnage. Si Barry fera tout pour sauver les West dans la suite de la saison 3 de The Flash, il devra aussi surveiller ses arrières !