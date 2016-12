The Walking Dead a repris il y a désormais deux semaines et la série a fait fort pour son season premiere avec la mort sanglante et violente de deux personnages... Un passage qui a traumatisé les fans mais aussi inspiré puisque la scène sanglante de Negan a été recréée en Lego dans une vidéo WTF de réalisme. Si vous aimez The Walking Dead et les séries de AMC, vous avez peut-être regardé Breaking Bad précédemment sur la chaîne. Vous n'êtes sans aucun doute pas passés à côté de Walter White ! Une théorie de fans circule sur les deux shows de AMC... Breaking Bad pourrait être le prequel de The Walking Dead ! Et le site Netflix s'est amusé à créer une vidéo visant à confirmer cette théorie...

Et si Walter White avait créé les zombies avec la Blue Meth ? C'est la question à laquelle la vidéo faite par Netflix tente de répondre. De nombreuses similitudes ont été trouvées entre les deux séries, comme par exemple la drogue. Dans l'épisode 2 de la saison 1 de The Walking Dead, Daryl et Merle dissimulent un paquet de méthamphétamine qui ressemble bizarrement à la Blue Meth d'Heisenberg. Dans ce même épisode, Glenn vole une voiture ressemblant à la Dodge, une voiture noire et rouge que Walter White offre à son fils dans la saison 4 de Breaking Bad. Autre similitude, les "Yo Bitch" de Daryl qui rappellent ceux de Jesse Pinkman. Le premier zombie aurait-il fait une apparition dans Breaking Bad ? Le personnage de Gus Fring finit le visage à moitié explosé, le faisant ressembler à un mort-vivant... Gus serait donc le premier zombie créé par Walter White ? Et les similitudes ne s'arrêtent pas là... Une théorie aussi géniale que WTF ! Dans une autre vidéo, découvrez comment les acteurs de Glenn et Abraham ont tué le temps sur le tournage de The Walking Dead saison 7 ! Une théorie réaliste selon vous ?