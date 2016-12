The Walking Dead saison 7 : Heath réapparaitra-t-il un jour ?

La première moitié de la saison 7 de The Walking a adopté un rythme particulier en focalisant ses épisodes (à l’exception du mid-season finale) sur un groupe de personnages ou un lieu. Le sixième épisode, par exemple, nous permettait d’en apprendre plus sur l’excursion de Tara et la découverte d’Oceanside, mais fût marqué par la disparition de celui qui accompagnait la jeune femme : Heath. On se demandait d’ailleurs ce qu’était devenu ce dernier, car il faut dire qu’aucune information précise n’a été donnée sur la situation du survivant d’Alexandria, qui a simplement laissé une carte avec l’inscription "PPP" derrière lui avant de s’évaporer. Et s’il est encore tout à fait possible de le revoir un jour, le doute est quand même permis, pour une raison un peu particulière…

En effet, Corey Hawkins, qui incarne ce personnage, a récemment obtenu le rôle principal dans 24 : Legacy, une nouvelle série dérivée de 24 Heures Chrono, et dont la diffusion débutera en Février prochain aux États-Unis. Et si jamais celle-ci venait à obtenir un succès conséquent, il y a fort à parier que de nouvelles saisons soient commandées. Ce qui pourrait prendre un certain temps à l’acteur, qui aurait du mal à concilier ses deux rôles, d’autant plus que les acteurs récurrents de The Walking Dead n’ont la plupart du temps pas le droit d’accepter un rôle important dans une autre série. Cela pourrait sonner le glas pour Heath, qui a donc des chances de connaître un funeste destin très bientôt. Le reverra-t-on ? Et le cas échéant, sera-t-il en vie ? Nous aurons peut-être la réponse après la trêve hivernale de la saison 7 de The Walking Dead. Eugene avait d'ailleurs quelques astuces pour survivre à cette attente difficile pour certains fans.