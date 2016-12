Daryl a été au plus bas dans The Walking Dead saison 7 ! À l’occasion du vernissage de l'exposition photo de Norman Reedus, intitulé "The sun's coming up... like a big bald head", à la galerie Hors-Champs de Paris, nous avons eu l'occasion d'interviewer l'acteur conjointement avec Melty. Il est revenu sur cette première partie de saison, difficile pour son personnage, et tease ce qui nous attend dans la suite.

Norman Reedus au vernissage de son expo photo

Cette saison est un tournant pour ton personnage. Comment t’es-tu préparé à jouer un homme si soumis ?

La saison 7 a été difficile pour nous tous. Le groupe n’était pas ensemble et Daryl a été dépouillé de tout ce qu’il avait. Quelqu’un lui a pris ses vêtements, une autre lui a pris son arbalète, une autre sa moto jusqu’à se retrouver nu. Il a vraiment tout perdu alors cette saison a été dur pour moi. C’était vraiment la saison la plus difficile à tourner. Je l’ai détesté et le showrunner m’a même dit : ‘Tu es supposé la détester, c’est bien que tu sois misérable.’ Il a également ajouté : 'Tu peux prendre un héros dans une série, le faire descendre au plus bas et plus haut tu pourras le ramener.'

Pourquoi les héros ont finalement décidé de se soulever à la fin du mid-season finale ?

Il est temps. Daryl a été emprisonné et pensait mériter tout ce qui lui arrivait. Il ne voulait pas se battre car il se sentait coupable pour la mort de Glenn. Il pensait que c’était de sa faute alors il ne voulait pas résister. Mais des choses se sont passées. Il a vu Carl et il s’est dit 'merde, c’est le moment de se battre'. Et je pense qu'il ne croit pas que les autres ont cette même envie de se battre. C’est une partie très importante de l’histoire pour moi mais aussi pour nous tous. Pour Rick, également. Personne ne voulait se battre, pensant qu'on ne pouvait pas gagner mais dans ce mid-season finale, tout le monde est réuni et se dit si nous mourrons, nous mourrons mais nous ne pouvons plus vivre ainsi. Allons au combat !

Même si cette première partie de saison a été la pire de toute à tourner, quel est le meilleur souvenir que tu en gardes ?

Il n’y a vraiment aucun bon souvenir. Ce qui s’est passé avant était vraiment génial, certains personnages se sont retrouvés mais je n’ai vraiment pas aimé cette première partie de saison. Je peux tout de même dire que c’était amusant de voir la réaction des gens quand je me promenais nu sur le set pour le tournage. Ils pensaient que j’allais porter un bikini pour homme ou quelque chose comme ça, mais non, je n'avais rien du tout ! C’était amusant. Mais je n’ai pas aimé cette storyline pour mon personnage.

Au cours de la série, beaucoup de personnages sont morts. Par laquelle as-tu été le plus affecté ?

La perte la plus difficile pour moi a été Hershel parce que j’adore vraiment Scott Wilson mais aussi Emily Kinney [Beth]. Quand son personnage s’est fait tiré dessus, je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer, jusqu’à être à court de larmes. Personne autour de moi ne m’a parlé ou ne m’a fait me sentir bizarre, ils m’ont laissé car on croit tous en la série. Mais c’était dur pour moi, je l’aimais beaucoup. Je devais être prêt à le faire. La mort de Merle aussi, tuer mon frère a été dur. Mais toutes les morts de cette série sont difficiles, on devient une famille quand on travaille tout le temps ensemble.

Pour finir, que pouvons-nous attendre de Daryl en février prochain ?

Il va tout envoyer chier, il veut se battre. Il est énervé et je pense que le groupe a toutes ses chances contre Negan.