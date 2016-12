Le retour de The Walking Dead avec sa saison 7, c'était cette semaine ! Et on peut dire qu'il a fait du bruit voire même un gros buzz sur la toile ! D'ailleurs à la rédac' de MCM.fr, on vous propose notre critique du season premiere, était-ce un retour réussi pour la série ? On peut dire en tout cas qu'il n'est pas passé inaperçu... Comme vous le savez si vous avez regardé l'épisode, le season premiere s'ouvre sur une scène particulièrement difficile tant pour les équipiers de Rick que pour les fans de la série... Spoilers à suivre ! Le grand bad boy de la série, Negan, exécute Glenn et Abraham... Un vrai choc pour les fans mais qui pourtant semble en avoir inspiré d'autres ! Un YouTuber a recréé cette fameuse scène... Mais en Lego !

Son pseudo ? C'est "kristo499" et ce jeune YouTuber semble plus que doué dans le domaine qui touche l'animation. Très certainement un grand fan de The Walking Dead, c'est pour cela qu'il a repris la fameuse scène du massacre de Negan et l'a recréé en remplaçant les personnages de la série par des Lego et tout ça, sur la vraie bande son du passage de l'épisode. Si la scène a été difficile à regarder pour de nombreux fans, même sa version Lego reste difficile à revoir et on peut dire que la scène est toujours aussi intense... Bref, une vidéo complètement WTF de talent et de réalisme ! En tout cas, les morts du season premiere de The Walking Dead Saison 7 ont tenu à remercier les fans en vidéo. Quelle a été votre réaction face au massacre de Negan ?