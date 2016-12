Elle fait trembler plus d'un fan de The Walking Dead depuis de nombreuses semaines et elle est devenue très certainement la batte la plus célèbre du petit écran ! Lucille, l'arme sanglante de Negan fait de nombreuses victimes, notamment Glenn et Abraham qui ont succombé aux coups de cette dernière dès le season première. Une scène qui a traumatisé les fans mais aussi inspiré puisque la scène sanglante de Negan a été recréée en Lego pour une vidéo complètement WTF ! Une question trotte tout de même dans l'esprit des fans... Pourquoi la batte de Negan s'appelle Lucille ? D'où lui vient ce nom et pour quelles raisons ? L'origine de son nom est pour le moins originale...

On ne s'attendait très certainement pas à ça ! Le nom de sa batte est inspiré de... Sa femme ! Parce que oui, Negan a eu une femme, même si il paraît comme étant le monstre le plus horrible au monde. C'est dans le hors-série exclusif "Here's Negan" publié en avril 2016 qu'on en apprend un peu plus sur le passé du personnage avant l'invasion. Negan était professeur de sport, doué au ping-pong et marié à cette Lucille. Mais une triste histoire se cache tout de même derrière ce nom, si Lucille était sa femme, où est-elle maintenant ? Atteinte d'une maladie incurable, elle est morte peu de temps après l'apparition des zombies. Nommé et dégommé ses ennemis avec une batte portant le nom de sa femme, c'est très spécial tout de même... Ou complètement WTF ! Vous avez vu l'épisode 6 de The Walking Dead saison 7 ? Découvrez notre critique de "Swear" ! Suivez-vous la saison 7 de The Walking Dead ?