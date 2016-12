The Walking Dead saison 7 : Pourquoi Sherry semble avoir un petit quelque chose pour Daryl ?

Au cours de ce mois de décembre, The Walking Dead a entamé sa trêve hivernale : aucun épisode de la saison 7 ne sera diffusé jusqu'en février prochain, mais cela ne nous empêchera pas de continuer de parler de la série, pour essayer de deviner ce qui pourrait arriver par la suite. Nous avons hier pu vous dévoiler la méthode donnée par Eugene pour survivre à la trêve hivernale, il est maintenant temps de revenir sur la relation étrange entre Daryl et Sherry, l'ex-femme de Dwight et actuelle femme de Negan. L'actrice Christine Evangelista a pu en discuter, car il est vrai que les fans se posent des questions. Elle débute ainsi : "Je pense qu'elle a trouvé en Daryl quelque chose qui lui rappelle son mari Dwight, du moins ce qu'il était avant de devenir un meurtrier selon elle. C'est triste, je pense qu'elle se sent vraiment coupable pour ce qu'elle a fait à Daryl, et elle ne veut pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Dwight".

Elle a ensuite poursuivi : "Quand elle et Dwight sont revenus du Sanctuaire, et qu'il allait être tué, elle a accepté de devenir la femme de Negan contre sa vie à lui. Je pense qu'elle voit ça d'un point de vue très particulier : selon elle, elle se sacrifie pour sauver la vie de tous. C'est presque mécanique. Elle prévoit toujours ce qu'elle va faire après. Elle est très forte, déterminée mais elle est toujours en avance sur les autres". Bref, que va-t-il advenir de Sherry dans la suite ? Il va falloir patienter encore quelques semaines avant de le savoir ! Qu'en pensez-vous ?