The Walking Dead saison 7 : Un nouveau trailer dévoilé pour la deuxième moitié de saison !

Il y a maintenant un peu plus d'une semaine, nous avons pu découvrir le mid-season finale de la septième saison de the Walking Dead, qui aura mis en scène de nombreux événements : Rick et Aaron sont de retour à Alexandria avec des provisions, toutes prises par les Saviors, Daryl s'est échappé du Sanctuaire, Negan a tué Spencer, qui tentait de devenir le leader d'Alexandria, puis a demandé à l'une de ses sbires de tuer un des membres de la communauté, Olivia, à cause de Rosita qui a tenté de tuer Negan. A la fin de l'épisode, nous avons également pu constater que tous les personnages se sont retrouvés à la Colline. Déjà quelques informations ont pu être dévoilées concernant la suite de la série, notamment la date de diffusion de la suite, et de l'épisode 9 de la saison 7 de The Walking Dead !

Voilà maintenant qu'un nouveau trailer vient d'être révélé par AMC pour la suite de la saison 7. Alors, que va-t-il se passer dans la suite ? On le sait, les diverses communautés, le Royaume, la Colline et Alexandria sont toutes sous le joug des Saviors (il est possible par ailleurs que la communauté rencontrée par Tara, Oceanside, se joigne au combat). Cette deuxième moitié de saison devrait s'axer sur l'alliance et la préparation au combat de tous ces gens face aux Saviors. Découvrez par ailleurs notre interview de Norman Reedus pour la saison 7 de The Walking Dead ! Qu'en pensez-vous ?