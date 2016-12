The Weeknd chante "Secrets", "Party Monster" et plusieurs titres de Starboy en concert (VIDEOS)

Tandis que de nombreuses démos comme "Glass Table Girls", Airports", "The Delay" ou bien "Motionless" ont leaké ces derniers jours sur la toile, The Weeknd est revenu cette année avec un tout nouvel album intitulé Starboy. Libérant le monstre qui dormait en lui dans ce disque composé de presque vingt pistes, le chanteur canadien n'a pas déçu après le succès de son précédent opus Beauty Behind The Madness. Et si Abel Tesfaye a pu défendre quelques titres comme "I Feel It Coming", "False Alarm" ou "Starboy" en live, les fans attendaient d'entendre les autres morcaux en concert avec impatience ! Leur souhait a été exaucé lors d'un concert à Los Angeles qui a été filmé par Vevo. On vous propose de revoir la plupart des performances de The Weeknd ci-dessous !

Tour à tour, The Weeknd a repris de nombreuses chansons de son dernier album Starboy. Il a bien sûr repris le titre éponyme du disque tout comme "False Alarm" qu'il a l'habitude de chanter en live. Pour la première fois, il a repris le sombre "Party Monster" et il faut avouer qu'on a adoré cette version en live ! Parmi les autres morceaux inédits de Starboy que l'artiste a interprété en live, on retrouve "Sidewalks" avec une apparition surprise de Kendrick Lamar, "Reminder" et "Secrets" en mashup avec "Can't Feel My Face". The Weeknd a aussi chanté son tube "The Hills". Vivement qu'il vienne à Paris avec sa tournée ! Si vous n'en avez pas assez, revoyez sa performance au Victoria's Secret Fashion Show 2016.