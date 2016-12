Direction Sakaar pour Thor et Hulk ! Si on se doutait déjà que le film de Taika Waititi s’inspirerait des comics Planet Hulk, notamment depuis qu’on a vu l’armure de gladiateur portée par le géant vert dans Thor 3 Ragnarok, le réalisateur vient de confirmer cette information. Lors d’une interview pour Total Film, il annonce que les héros se rendront sur la planète Hulk : "Sakaar était complètement fou, un lieu futuriste éloigné qui a été le plus grand tournant pour le film et les personnages." S’il va falloir patienter pour en savoir d’avantage sur le scénario, les propos du réalisateur laissent penser que l’arc narratif Planet Hulk aura une place importante dans le film.

L'arc narratif Planet Hulk exploité !

C’est même sur la planète Hulk que les deux Avengers pourraient participer au jeu mortel du Grand Maître, incarné par Jeff Goldblum dans Thor 3 Ragnarok. Taika Waititi précise également que, pour ce film, il s’inspire de Jack Kirby, le créateur des Quatre Fantastiques, de l’Incroyable Hulk, de Thor, des Avengers ou encore des X-Men : "J'étais surexcité lorsque Kevin Feige et le reste de Marvel ont eu l'idée d'utiliser les travaux de Kirby comme influence majeure pour le design visuel du film. Le plus dur est de rester authentique." Sur nos écrans le 25 octobre prochain, ce troisième volet de Thor semble bien parti pour devenir le meilleur film de la trilogie !